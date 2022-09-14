Реформа Кубка или надежда на неудачи в еврокубках: Когда пройдут перенесённые матчи Премьер-лиги

Из-за смерти королевы Елизаветы II в Англии перенесли несколько матчей Премьер-лиги. С учётом плотного графика пока непонятно, когда эти встречи состоятся. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает о вариантах.

Как известно, все матчи 7-го тура Английской премьер-лиги, которые должны были состояться на прошедших выходных, перенесены. Кроме того, в ближайшем туре не будут сыграны три поединка: «Брайтон» – «Кристал Пэлас»; «Челси» – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – «Лидс». Причём существует вероятность, что этот список ещё пополнится. Пока не очень понятно, когда все перенесённые поединки будут проведены.

Из-за чемпионата мира, который начнётся в ноябре, в этом сезоне очень плотный календарь. В Англии помимо Премьер-лиги разыгрываются два внутренних кубка, а местные клубы довольно успешно выступают на европейской арене. Всё это накладывает сложности при составлении календаря.

Абсолютно точно можно сказать, что перенесённые матчи не состоятся в 2022 году, так как для этого просто нет свободных дней. При этом УЕФА перенёс матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ, который был запланирован на 15-е сентября. Новой даты проведения нет, но очевидно, что встреча должна состояться до нового года. Исходя из логики, это приведёт к переносу поединка Премьер-лиги «Арсенала» и «Манчестер Сити», который намечен на среду 19 октября, или встречи Кубка лиги «канониров» с «Брайтоном», который запланирован на 8 ноября. Все остальные мидвики до чемпионата мира и так заняты еврокубками и сборными.

В настоящий момент у Премьер-лиги, начиная с января 2023-го и до конца сезона, который намечен на 28 мая, есть только три свободных окошка: мидвики 4 апреля, а также 2 и 23 мая. Скорее всего, именно в эти сроки и пройдут перенесённые матчи. Однако это при условии, что больше никаких катаклизмов не случится. При этом в Англии опасаются, что возможны отдельные переносы из-за новых случаев заражения футболистов коронавирусом или плохих погодных условий.

На всякий случай в Англии уже думают о других датах для проведения матчей. Один из вариантов – это пойти по пути России, то есть проводить матчи в дни еврокубков. Однако тут возникает сразу несколько проблем. Во-первых, английские клубы зачастую успешно выступают на международной арене, что затрудняет планирование. Кроме того, по правилам УЕФА поединки внутренних соревнований должны играться во время, не пересекающееся с еврокубками. Если в России это неудобно, но возможно с учётом разницы во времени, то в Англии будет намного сложнее. Проведение поединка в будний день в 15:00 по местному времени не поймут ни болельщики, ни телевизионщики, которые заплатили кучу денег за права.

Неудивительно, что вновь пошли разговоры о возможной реформе кубковых соревнований. Так, обсуждается отмена переигровок в матчах Кубка Англии в третьем и четвёртом раундах. Другой вариант – проведение полуфиналов Кубка лиги из одного матча вместо привычных двух. Однако этот вариант также придётся утрясти с бродкастерами.

В общем пока матчи ещё вмещаются в календарь сезона, но с трудом. Если случится ещё пара каких-то неожиданностей, то Премьер-лиге придётся принимать какие-то кардинальные решения. Например, продлить сезон до июня и надеться, что ни одна команда не выйдет в финал еврокубка. Напомним, что финал Лиги чемпионов в этом сезоне запланирован на 10 июня, неделей раньше пройдёт решающий матч Лиги конференций, а трофей за победу в Лиге Европы вручат 31 мая.