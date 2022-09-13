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Фанаты «Манчестер Юнайтед» жалеют, что клуб не купил Арнаутовича

 
13 Сентября 2022 • 10:07 Комментировать

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович отмечается высокой результативностью на старте нынешнего сезона. На счету австрийского нападающего шесть мячей в шести поединках за «красно-синих».

Минувшим летом интерес к Марко проявлял «Манчестер Юнайтед», но сделка не состоялась. Фанаты «красных дьяволов» уже начали сожалеть, что Арнаутович не переехал на «Олд Траффорд».

«МЮ» совершил ошибку, не купив Марко», - написал в соцсетях один из болельщиков.

«Юнайтед» нужно было подписать Арнаутовича. Он слишком крут для «Болоньи», - гласит сообщение другого фаната.

Минувшим летом «Болонья» отказалась отпускать австрийца в «МЮ» за девять миллионов евро. После этого манкунианцы свернули переговоры.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович
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