Фанаты «Манчестер Юнайтед» жалеют, что клуб не купил Арнаутовича

Форвард «Болоньи» Марко Арнаутович отмечается высокой результативностью на старте нынешнего сезона. На счету австрийского нападающего шесть мячей в шести поединках за «красно-синих».

Минувшим летом интерес к Марко проявлял «Манчестер Юнайтед», но сделка не состоялась. Фанаты «красных дьяволов» уже начали сожалеть, что Арнаутович не переехал на «Олд Траффорд».

«МЮ» совершил ошибку, не купив Марко», - написал в соцсетях один из болельщиков.

«Юнайтед» нужно было подписать Арнаутовича. Он слишком крут для «Болоньи», - гласит сообщение другого фаната.

Минувшим летом «Болонья» отказалась отпускать австрийца в «МЮ» за девять миллионов евро. После этого манкунианцы свернули переговоры.