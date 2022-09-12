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​Терри: «Моуринью мог бы заменить Тухеля в «Челси», 100%»

 
12 Сентября 2022 • 17:51 Комментировать

Бывший капитан «Челси» Джон Терри не согласился с мнением Оливии Бузагло. Журналистка раскритиковала лондонский клуб за недавнее увольнение Томаса Тухеля и сказала, что в мире сейчас нет тренера, способного заменить немца.

Отвечая, Терри сказал: «Жозе Моуринью мог бы. 100%. Я никогда не видел тренера, который работал бы так, как Жозе. Уровень детализации был невероятным – он невероятно много знал о командах и игроках. Перед домашним нашим матчем с «Барселоной» Моуринью за сутки назвал состав соперника». Слова англичанина приводит Football Italia.

Жозе Моуринью в настоящий момент работает в «Роме».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жозе Моуринью Джон Терри
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