Клубы Английской премьер-лиги решили отменить ближайший тур чемпионата. Причиной тому послужила гибель королевы Елизаветы II, о кончине которой стало известно вчера.

На сегодняшнем совещании команды пришли к выводу, что лучшим решением будет перенести тур, даже несмотря на напряжённый график в связи с грядущим чемпионатом мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре.

После 6 туров в Английской премьер-лиге лидирует лондонский «Арсенал», у которого в активе 15 пунктов. На втором месте с 14 очками располагается «Манчестер Сити», который в 7 туре должен был сыграть дома с «Тоттенхэмом».