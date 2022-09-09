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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ближайший тур АПЛ не состоится из-за траура по королеве Елизавете II официально

 
09 Сентября 2022 • 13:47 Комментировать

Клубы Английской премьер-лиги решили отменить ближайший тур чемпионата. Причиной тому послужила гибель королевы Елизаветы II, о кончине которой стало известно вчера.

На сегодняшнем совещании команды пришли к выводу, что лучшим решением будет перенести тур, даже несмотря на напряжённый график в связи с грядущим чемпионатом мира, который пройдёт с ноября по декабрь в Катаре.

После 6 туров в Английской премьер-лиге лидирует лондонский «Арсенал», у которого в активе 15 пунктов. На втором месте с 14 очками располагается «Манчестер Сити», который в 7 туре должен был сыграть дома с «Тоттенхэмом».

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