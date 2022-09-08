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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Футболист «Брайтона» Лаллана вошёл во временный тренерский штаб после ухода Поттера официально

 
08 Сентября 2022 • 18:35 Комментировать

Грэм Поттер ушёл с должности главного тренера «Брайтона» и пошёл на повышение - в «Челси». Вместе с Поттером в Лондон переехал его штаб.

Ближайший матч Премьер-лиги «Брайтон» проведёт уже в субботу, 10 сентября, и клубу пришлось оперативно формировать временный штаб. Главным в нём стал Эндрю Крофтс, который ранее работал с молодёжным составом (до 21 года).

Любопытно, что в штабе нашлось место для Адама Лалланы – полузащитника «Брайтона». Три последних матча команды он пропустил из-за травмы.

Соперником «Брайтона» 10 сентября будет «Борнмут». Это будет южное дерби, которое «чайки» проведут на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Адам Лаллана Эндрю Крофтс
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