Грэм Поттер ушёл с должности главного тренера «Брайтона» и пошёл на повышение - в «Челси». Вместе с Поттером в Лондон переехал его штаб.

Ближайший матч Премьер-лиги «Брайтон» проведёт уже в субботу, 10 сентября, и клубу пришлось оперативно формировать временный штаб. Главным в нём стал Эндрю Крофтс, который ранее работал с молодёжным составом (до 21 года).

Любопытно, что в штабе нашлось место для Адама Лалланы – полузащитника «Брайтона». Три последних матча команды он пропустил из-за травмы.

Соперником «Брайтона» 10 сентября будет «Борнмут». Это будет южное дерби, которое «чайки» проведут на выезде.