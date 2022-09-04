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​Лэмпард считает, что ван Дейка следовало удалить

 
04 Сентября 2022 • 14:40 Комментировать

Субботнее дерби между «Эвертоном» и «Ливерпулем» завершилось вничью со счётом 0:0. За пятнадцать минут до конца основного времени арбитр показал жёлтую карточку Виргилу ван Дейку за грубый фол. По мнению наставника «ирисок» Фрэнка Лэмпарда, защитник «красных» заслуживал более сурового наказания.

«Я удивлён, что ВАР не вмешался, и что рефери не пошёл смотреть повтор. Сейчас это неважно, но для меня это красная карточка. Если бы её показали, последние 20 минут матча получились бы другими. Думаю, что это была ошибка судей», - высказался Лэмпард, чьи слова на своих страницах приводит Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Фрэнк Лэмпард Виргил Ван Дейк
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