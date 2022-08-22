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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Де Хеа может появиться достойный конкурент в «Манчестер Юнайтед»

 
22 Августа 2022 • 20:01 Комментировать (1)

Немецкие СМИ накануне сообщили весьма неудачный выбор «Манчестер Юнайтед» по вопросу резервного голкипера. Отмечается, что команда приглашает в стан команды 32-летнего Кевина Траппа.

Опытный страж «Айнтрахта» еще не определился со своим будущим клубом. При этом, уже в самое ближайшее время команда из Франкфурта начнет свои выступления в Лиге чемпионов. В Манчестере, по предположениям футбольных экспертов, он станет вторым голкипером и будет выступать в кубковых матчах в составе «красных дьяволов».

В минувшем сезоне Трапп вошел в ТОП-10 лучших вратарей Европы. Он был номинирован  на приз имени Льва Яшина.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Апл Чемпионат Англии Кевин Трапп
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Комментарии (1)
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snk6565
22 Августа 2022 в 20:30
Хахаха...Хендерсон был не конкурент, а этот престарелый...думайте, что пишите
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22.08  22:00 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 5.00 4.20 1.63
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