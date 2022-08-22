У Де Хеа может появиться достойный конкурент в «Манчестер Юнайтед»

Немецкие СМИ накануне сообщили весьма неудачный выбор «Манчестер Юнайтед» по вопросу резервного голкипера. Отмечается, что команда приглашает в стан команды 32-летнего Кевина Траппа.

Опытный страж «Айнтрахта» еще не определился со своим будущим клубом. При этом, уже в самое ближайшее время команда из Франкфурта начнет свои выступления в Лиге чемпионов. В Манчестере, по предположениям футбольных экспертов, он станет вторым голкипером и будет выступать в кубковых матчах в составе «красных дьяволов».

В минувшем сезоне Трапп вошел в ТОП-10 лучших вратарей Европы. Он был номинирован на приз имени Льва Яшина.