Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Бертран Траоре покинул Английскую премьер-лигу и перебрался в турецкий чемпионат. Новым местом работы 26-летнего африканского форварда стал «Истанбул Башакшехир».
Как информирует клубная пресс-служба, стороны заключили арендное соглашение до окончания нынешнего сезона.
Отметим, что большую часть сезона-2021/2022 Траоре пропустил из-за проблем со здоровьем.
В минувшем розыгрыше английского чемпионата Бертран принял участие в девяти встречах, в которых не отметился результативными действиями.
Трансферная стоимость форварда оценивается в 16 миллионов евро.
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