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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» отдала Траоре в аренду турецкому клубу официально

 
22 Августа 2022 • 11:53 Комментировать

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Бертран Траоре покинул Английскую премьер-лигу и перебрался в турецкий чемпионат. Новым местом работы 26-летнего африканского форварда стал «Истанбул Башакшехир».

Как информирует клубная пресс-служба, стороны заключили арендное соглашение до окончания нынешнего сезона.

Отметим, что большую часть сезона-2021/2022 Траоре пропустил из-за проблем со здоровьем.

В минувшем розыгрыше английского чемпионата Бертран принял участие в девяти встречах, в которых не отметился результативными действиями.

Трансферная стоимость форварда оценивается в 16 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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