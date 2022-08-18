«Бешикташ» оформит аренду Деле Алли

Английский полузащитник Деле Алли близок к переходу из «Эвертона» в стамбульский «Бешикташ». Как стало известно журналистам Sportitalia, стамбульский топ-клуб в ближайшее время оформит аренду 26-летнего игрока.

Согласно данным источника, договор между сторонами будет рассчитан до окончания сезона-2022/2023. После этого «Бешикташ» сможет оформить полноценный выкуп Алли за семь миллионов евро.

Напомним, что Деле перешел в стан «ирисок» из «Тоттенхэма» зимой текущего года. В составе «Эвертона» полузащитник провел 13 поединков, но голевыми действиями не отметился.