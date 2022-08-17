​Виллиан тренируется с клубом АПЛ

Несколько дней назад Виллиан покинул «Коринтианс» и обрёл статус свободного агента. В настоящий момент 34-летний бразильский вингер тренируется с «Фулхэмом» ради поддержания формы. Об этом в социальных сетях пишет журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва хорошо знает Виллиана и рад, что бразилец занимается с командой. При этом он сказал, что переговоры о возможном подписании игрока не ведутся.

«Фулхэм» присматривается к Виллиану и не хочет форсировать события, ведь до закрытия трансферного окна ещё есть время.

Напомним, что в АПЛ Виллиан уже выступал за два лондонских клуба – за «Челси» и «Арсенал».