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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Виллиан тренируется с клубом АПЛ

 
17 Августа 2022 • 19:40 Комментировать

Несколько дней назад Виллиан покинул «Коринтианс» и обрёл статус свободного агента. В настоящий момент 34-летний бразильский вингер тренируется с «Фулхэмом» ради поддержания формы. Об этом в социальных сетях пишет журналист Sky Sports Дхармеш Шет.

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва хорошо знает Виллиана и рад, что бразилец занимается с командой. При этом он сказал, что переговоры о возможном подписании игрока не ведутся.

«Фулхэм» присматривается к Виллиану и не хочет форсировать события, ведь до закрытия трансферного окна ещё есть время.

Напомним, что в АПЛ Виллиан уже выступал за два лондонских клуба – за «Челси» и «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан Трансферы футбола - лето 2022
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