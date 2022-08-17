Раньери прокомментировал события первых двух туров в АПЛ

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери, который привел команду к сенсационной победе в чемпионате в 2016 году, поделился своим мнением о ходе начавшегося сезона в английской Премьер-лиге, в которой прошли два тура.

- «Манчестер Юнайтед» с нулем очков - это сенсация и загадка. Удивляют и лишь два очка у «Ливерпуля». Холанн станет для «Манчестер Сити» новым Агуэро, это точно. Перепалка Тухеля и Конте? Тухелю не понравились бурные празднования Конте после первого гола «Тоттенхэма», все началось оттуда. Проблема в том, что тренерские зоны на «Стэмфорд Бридж» расположены в одном метре друг от друга, - цитирует Раньери Il Messaggero.