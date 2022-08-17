Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Раньери прокомментировал события первых двух туров в АПЛ

 
17 Августа 2022 • 18:31 Комментировать

Бывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери, который привел команду к сенсационной победе в чемпионате в 2016 году, поделился своим мнением о ходе начавшегося сезона в английской Премьер-лиге, в которой прошли два тура.

- «Манчестер Юнайтед» с нулем очков - это сенсация и загадка. Удивляют и лишь два очка у «Ливерпуля». Холанн станет для «Манчестер Сити» новым Агуэро, это точно. Перепалка Тухеля и Конте? Тухелю не понравились бурные празднования Конте после первого гола «Тоттенхэма», все началось оттуда. Проблема в том, что тренерские зоны на «Стэмфорд Бридж» расположены в одном метре друг от друга, - цитирует Раньери Il Messaggero.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Гиггз в суде рассказал о своей футбольной статистике – валлийца обвиняют в насилии
18:45 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: Дзюбу не возьмут в «Тоттенхэм» даже подавать мячи
18:38 · Англия. Премьер-лига
​В «Арсенале» рассказали, как Тирни получил травму после душа 1
18:31 · Англия. Премьер-лига
Раньери прокомментировал события первых двух туров в АПЛ
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед» 5 слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
​Ещё один топ-клуб АПЛ включился в гонку за Обамеянгом слухи
16:48 · Англия. Премьер-лига
Керер прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры по защитнику «Барселоны» слухи
15:58 · Англия. Премьер-лига
Мората не хочет покидать «Атлетико»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Кристал Пэлас» Андерсен – об удалении Нуньеса: «Он сам это начал, всё справедливо»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Венгер – о «Ливерпуле»: «Если ты проиграл титул с отрывом в одно очко, это нельзя назвать провалом»
15:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг планирует усадить на скамейку Магуайра 2
15:29 · Англия. Премьер-лига
Переход Обамеянга в «Челси» становится всё более вероятным 2
15:22 · Англия. Премьер-лига
Керер – игрок «Вест Хэма» официально
15:17 · Англия. Премьер-лига
Ндомбеле скоро станет игроком итальянского топ-клуба 1
Все новости
Рекомендуем