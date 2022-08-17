Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У Роналду есть всего два варианта продолжения карьеры

 
17 Августа 2022 • 06:51 Комментировать

Продолжается трансферная сага о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб этим летом. По сообщениям журналистов AS, у 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» осталось лишь два варианта.

Первым является дортмундская «Боруссия», в которой он может заменить ивуарийца Себастьяна Алле. На место африканца «шмели» уже подписали Антони Модеста, однако этот игрок не является гарантией множества голов, чего не скажешь о КриРо. Стороны начали контактировать по этому поводу.

Второй вариант Роналду – возвращение в лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого он является. Португальский гранд не против подписать звездного ветерана.

Контракт Криштиану с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. Игрок не хочет оставаться, поскольку клуб не смог выйти в Лигу чемпионов.

Появилась новая информация о трансфере Роналду

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
07:17 · Англия. Премьер-лига
Салах пожертвовал 150 тысяч евро на ремонт церкви
06:23 · Англия. Премьер-лига
Илон Маск решил купить «Манчестер Юнайтед» с Роналду 1
06:11 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» объяснили трансфер Гомеса
02:28 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» требует снизить цены на пиво на своём домашнем стадионе
02:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду перестал даже обедать за одним столом с другими игроками 1
02:22 · Англия. Премьер-лига
Защитник сборной Италии отказал английскому клубу
02:07 · Англия. Премьер-лига
Вернер вспомнил, как мог перейти в «Баварию»
01:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» провёл встречу с окружением Фелиша 2
01:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Скоро всё станет известно» 3
01:15 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не получал предложений от «МЮ» по Каземиро
00:51 · Англия. Премьер-лига
Симеоне хочет видеть Роналду в «Атлетико», но руководство клуба сомневается по двум причинам 1
00:42 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Тоттенхэма»: «Серия А – это хорошо, но АПЛ – ещё лучше»
16 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
Малиновский может перебраться в АПЛ
23:53 · Англия. Премьер-лига
Ради возвращения в «Спортинг» Роналду пришлось бы сократить зарплату почти на 40 млн евро в год 2
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
Все новости
Рекомендуем