У Роналду есть всего два варианта продолжения карьеры

Продолжается трансферная сага о возможном переходе нападающего Криштиану Роналду в другой клуб этим летом. По сообщениям журналистов AS, у 37-летнего форварда «Манчестер Юнайтед» осталось лишь два варианта.

Первым является дортмундская «Боруссия», в которой он может заменить ивуарийца Себастьяна Алле. На место африканца «шмели» уже подписали Антони Модеста, однако этот игрок не является гарантией множества голов, чего не скажешь о КриРо. Стороны начали контактировать по этому поводу.

Второй вариант Роналду – возвращение в лиссабонский «Спортинг», воспитанником которого он является. Португальский гранд не против подписать звездного ветерана.

Контракт Криштиану с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года. Игрок не хочет оставаться, поскольку клуб не смог выйти в Лигу чемпионов.

Появилась новая информация о трансфере Роналду