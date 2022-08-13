Джо Коул оценил трансферы «Челси»

Экс-футболист лондонского «Челси» Джо Коул высказался относительно трансферной работы «пенсионеров» этим летом. Напомним, что ряды столичного коллектива пополнили Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмека, Рахим Стерлинг и Марк Кукурелья.

«Челси» оформил отличные трансферы. Многие эксперты настроены скептически, но я с ними не согласен. Это трансферное окно еще даже не закончилось, но уже стало отличным для «пенсионеров», - цитирует Коула Evening Standard.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги подопечные Томаса Тухеля на своем поле примут «Тоттенхэм». Встреча состоится в воскресенье, 14 августа.