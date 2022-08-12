Президент «Реала» высказался о возвращении Роналду

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на просьбу болельщиков вернуть в команду португальского нападающего Криштиану Роналду. Вопрос о возможном подписании игрока руководителю задали после триумфа в Суперкубке УЕФА.

«Камбэк Роналду? Серьезно? В 38 лет», - передают слова Флорентино испанские СМИ.

Роналду ранее заявил о намерении покинуть «Манчестер Юнайтед». Португалец хочет присоединиться к команде, которая выступит в Лиге чемпионов. Контракт КриРо с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что за «Реал» нападающий выступал с 2009 по 2018 год.

На трансфер Роналду остался один претендент