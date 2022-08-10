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На трансфер Роналду остался один претендент

10 Августа 2022 • 09:50 Комментировать (3)

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду по-прежнему рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рапортует Sport.es.

По данным источника, интерес к 37-летнему португальскому нападающему возобновил лондонский «Челси». «Пенсионеры», которые нуждаются в новом бомбардире, попытаются оформить трансфер КриРо этим летом. Лондонцы в настоящий момент являются единственным реальным претендентом на футболиста.

В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать Роналду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для подписания сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Криштиану играет за «МЮ» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

Игроки «Манчестер Юнайтед» требуют ухода Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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