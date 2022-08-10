На трансфер Роналду остался один претендент

Звездный центрфорвард Криштиану Роналду по-прежнему рассчитывает покинуть «Манчестер Юнайтед» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом рапортует Sport.es.

По данным источника, интерес к 37-летнему португальскому нападающему возобновил лондонский «Челси». «Пенсионеры», которые нуждаются в новом бомбардире, попытаются оформить трансфер КриРо этим летом. Лондонцы в настоящий момент являются единственным реальным претендентом на футболиста.

В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать Роналду, чтобы разгрузить зарплатную ведомость для подписания сербского полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

Криштиану играет за «МЮ» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан еще на один сезон.

Игроки «Манчестер Юнайтед» требуют ухода Роналду