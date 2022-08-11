«Манчестер Юнайтед» провёл успешные переговоры с возможным преемником Роналду

Испанский центрфорвард Альваро Мората, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», имеет интересный вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно информации инсайдера Николо Скиры, подписать 29-летнего футболиста собирается «Манчестер Юнайтед», который нуждается в нападающем из-за неопределенности с будущим португальца Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» уже связались с агентом Мораты и провели успешный этап переговоров.

В минувшем сезоне Альваро выступал в чемпионате Италии за туринский «Ювентус». Нападающий принял участие в 35 матчах Серии А, записав на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов.

На трансфер Роналду остался один претендент