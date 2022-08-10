Этим летом «Манчестер Сити» уже осуществил трансфер одного футболиста дортмундской «Боруссии» - в английский клуб перебрался Эрлинг Холанн. Теперь «горожане» нацелены на Рафаэля Геррейро, о чём сообщает Sky Sports.

Рафаэль Геррейро обычно выступает на позиции левого защитника. При этом португалец много пользы приносит в атаке, плюс он способен действовать в центральной части поля. Универсализм Геррейро очень привлекает главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 28-летнего Рафаэля Геррейро в 25 миллионов евро. За «Боруссию» португалец выступает с лета 2016 года.