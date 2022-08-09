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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» покупает полузащитника сборной Франции

09 Августа 2022 • 10:10 Комментировать

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио близок к переезду в английскую Премьер-лигу. Новым местом работы игрока должен стать «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации инсайдера Николо Скиры, руководство «красных дьяволов» предложило за 27-летнего французского футболиста 15 миллионов евро. С самим игроком манкунианцы намерены заключить долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года.

Адриен является футболистом «старой синьоры» с 2019 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года. Рыночная стоимость Рабио оценивается в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Адриен Рабио Трансферы футбола - лето 2022
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