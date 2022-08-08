«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим

Австрийский нападающий Марко Арнаутович продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Первое предложение манкунианцев было отклонено, но они решили продолжить переговоры с «Болоньей», владеющей правами на 33-летнего футболиста.

На «Олд Траффорд» убеждены, что Арнаутович внесет новизну в атакующие действия команды. В клубе считают, что австриец обладает характеристиками, которых нет у других футболистов «Юнайтед».

Одним из инициаторов трансфера Арнаутовича является наставник команды Эрик тен Хаг.

В минувшем розыгрыше Серии А форвард отметился 14 забитыми мячами в 33 поединках.