Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим

08 Августа 2022 • 21:55 Комментировать

Австрийский нападающий Марко Арнаутович продолжает оставаться трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Первое предложение манкунианцев было отклонено, но они решили продолжить переговоры с «Болоньей», владеющей правами на 33-летнего футболиста.

На «Олд Траффорд» убеждены, что Арнаутович внесет новизну в атакующие действия команды. В клубе считают, что австриец обладает характеристиками, которых нет у других футболистов «Юнайтед».

Одним из инициаторов трансфера Арнаутовича является наставник команды Эрик тен Хаг.

В минувшем розыгрыше Серии А форвард отметился 14 забитыми мячами в 33 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марко Арнаутович Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
22:10 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет перехватить трансферную цель «Челси»
21:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с новым нападающим
20:33 · Англия. Премьер-лига
​Какая команда АПЛ забила больше всех в 2022 году – лидер вас удивит
19:50 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта объяснил, почему не перешёл в «Барселону»
17:23 · Англия. Премьер-лига
PARI: "Манчестер Сити" — фаворит АПЛ. Но игроки ставят на "Ливерпуль"
16:15 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере хавбека «Ювентуса» 2
16:10 · Англия. Премьер-лига
​Звезда «Манчестер Сити» ищет дом перед трансфером в «Барселону»
15:47 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Гуэдеша в клуб АПЛ уже согласован
15:45 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола сравнил Холанна с Месси 5
15:41 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ предложили 40 миллионов евро за Пино, но «Вильярреал» просит больше
15:34 · Англия. Премьер-лига
Морено: «Хочу поблагодарить «Ноттингем Форест» за интерес, но я решил остаться в «Бетисе»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее
15:21 · Англия. Премьер-лига
​Игрок «Ньюкасла» после матча подарил фанату часы
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» 3 года назад хотел приобрести у «Реала» полузащитника, но игрока назвали неприкасаемым
14:54 · Англия. Премьер-лига
Агенты Бельерина вновь попытаются убедить «Арсенал» отпустить клиента в «Бетис»
Все новости
Рекомендуем