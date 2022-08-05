Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Виллиан может вернуться в АПЛ

05 Августа 2022 • 09:27 Комментировать

Бразильский вингер Виллиан, ныне выступающий у себя на родине за «Коринтианс», может вернуться в английскую Премьер-лигу, где поиграл за лондонские «Челси» и «Арсенал».

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, 33-летнего футболиста может подписать другой столичный клуб – «Фулхэм». «Дачники» изучают вариант подписания опытного игрока в текущее трансферное окно.

Виллиан вернулся в Бразилию летом прошлого года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца декабря 2023 года.

В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
10:44 · Англия. Премьер-лига
Невилл назвал команду, которая навяжет борьбу «Ливерпулю» и «Манчестер Сити» в борьбе за титул АПЛ
10:20 · Англия. Премьер-лига
Рангник хотел видеть бывшего нападающего «Челси» своим ассистентом в «МЮ»
10:15 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Ибрагимовичем
10:09 · Англия. Премьер-лига
Ромарио оценил шансы Роналду забить 1000 голов
09:58 · Англия. Премьер-лига
Нето сегодня прибудет в Англию для подписания контракта с новым клубом
09:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать 100 миллионов евро за защитника «Лестера»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится объявить о трансфере Кукурельи сегодня
09:38 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис раскритиковал Роналду
09:27 · Англия. Премьер-лига
Виллиан может вернуться в АПЛ
09:02 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который жаловался больше всех в прошлом сезоне АПЛ
08:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потерял защитника перед стартом АПЛ
08:34 · Англия. Премьер-лига
Титульный спонсор «МЮ» отказался от нового контракта с клубом
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» покупает итальянского игрока за 25 миллионов евро
08:02 · Англия. Премьер-лига
Кавани выбрал новый клуб
07:50 · Англия. Премьер-лига
Артета назвал цель «Арсенала» в АПЛ
Все новости
Рекомендуем