Виллиан может вернуться в АПЛ

Бразильский вингер Виллиан, ныне выступающий у себя на родине за «Коринтианс», может вернуться в английскую Премьер-лигу, где поиграл за лондонские «Челси» и «Арсенал».

По сообщениям инсайдера Экрема Конура, 33-летнего футболиста может подписать другой столичный клуб – «Фулхэм». «Дачники» изучают вариант подписания опытного игрока в текущее трансферное окно.

Виллиан вернулся в Бразилию летом прошлого года. Его трудовое соглашение рассчитано до конца декабря 2023 года.

В текущем сезоне атакующий полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии, в которых отметился двумя голевыми передачами.