Кавани выбрал новый клуб

Бывший нападающий ряда европейских топ-клубов Эдинсон Кавани близок к переезду в чемпионат Аргентины. По сообщениям инсайдера Джонатана Пинаско, подписать 35-летнего бомбардира хочет «Бока Хуниорс». Стороны провели переговоры и согласовали трансфер. О сделке будет официально объявлено в ближайшие дни.

Опытный голеадор стал свободным агентом 1 июля, когда у него истек срок действия трудового соглашения с «Манчестер Юнайтед». Ранее в СМИ ходили слухи о трансфере Эдинсона в «Боруссию» Дортмунд и «Вильярреал».

В минувшем сезоне Кавани сыграл 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами.