«Барселона» предупредила «Манчестер Сити», что до конца трансферного окна сделает предложение по Силве

Каталонская «Барселона» не сдаётся в попытках заполучить в свой состав полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. По информации от CBS Sports, руководство «сине-гранатовых» предупредило «горожан» о том, что клуб сделает предложение по трансферу португальца до закрытия окна.

По сведениям источника, сам Силва открыт к переходу в «Барселону». Но при этом вряд ли футболист будет форсировать свой уход и устраивать бунт. Португалец намерен вести себя как профессионал.

Сумма трансфера за Силву может составить около 80 миллионов евро. Ранее «Манчестер Сити» заверял, что не отпустит игрока дешевле, чем за 100 миллионов.