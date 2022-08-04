Известны детали перехода Теллеса в «Севилью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» в скором времени станет игроком «Севильи». Бразилец уже прилетел в Испанию для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового соглашения.

Как информируют журналисты The Athletic, Алекс переходит в андалусийский клуб на правах аренды без последующего выкупа. При этом «Севилья» будет полностью выплачивать Теллесу зарплату.

Защитник присоединился к «красным дьяволам» в 2020 году, перебравшись из «Порту». В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги Теллес провел 21 встречу, отметившись четырьмя результативными действиями.