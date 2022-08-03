Клуб АПЛ покупает полузащитника сборной Бельгии за 35 миллионов евро

Полузащитник сборной Бельгии и французского «Лилля» Амаду Онана близок к трансферу в английскую Премьер-лигу, об этом сообщается в социальных сетях журналиста Сабера Десфаржа.

Инсайдер утверждает, что 20-летний футболист в скором времени пополнит ряды лондонского «Вест Хэма». «Молотобойцы» заплатят за талантливого игрока 35 миллионов евро. Еще пять миллионов французская сторона может получить в качестве бонусных выплат.

Лондонцам осталось согласовать условия контракта с Онана, после чего сделка будет оформлена официально.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках чемпионата Франции, в которых отметился забитым мячом.