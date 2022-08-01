Ван Дейк: Все рады тому, что Салах остался в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал выступления Мохамеда Салаха.

Ван Дейк сказал Goal, что в апреле было много разговоров о контракте Салаха, возможно, эта ситуация немного давила на него, но при этом он все равно показывал свой высокий уровень.

Футболист отметил, что сейчас все хорошо, Салах играет, не думая о контракте, который уже продлил, ему нравится играть за «Ливерпуль», все рады тому, что он не покинул команду.

30-летний Мохамед Салах выступает за «мерсисайдцев» с 2017 года. Ранее он продлил свой трудовой договор до конца июня 2025 года. Портал transfermarkt оценивает нападающего в 90 миллионов евро.