Лапорта – о Силве: «Чуть позже мы посмотрим, что можно сделать»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Напомним, сам португалец был бы не против присоединиться к команде Хави Эрнандеса.

«Сейчас мы заняты тем, чтобы зарегистрировать своих новичков. Также мы стараемся найти новые команды тем игрокам, которые не входят в планы тренера. Чуть позже мы оценим ситуацию и посмотрим, что можно сделать», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» намерен сохранить Бернарду Силву и не отпустит своего полузащитника дешевле 100 миллионов евро. Сам игрок не хочет форсировать переход.