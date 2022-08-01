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Лапорта – о Силве: «Чуть позже мы посмотрим, что можно сделать»

01 Августа 2022 • 14:49 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта не исключил приобретение полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Напомним, сам португалец был бы не против присоединиться к команде Хави Эрнандеса.

«Сейчас мы заняты тем, чтобы зарегистрировать своих новичков. Также мы стараемся найти новые команды тем игрокам, которые не входят в планы тренера. Чуть позже мы оценим ситуацию и посмотрим, что можно сделать», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» намерен сохранить Бернарду Силву и не отпустит своего полузащитника дешевле 100 миллионов евро. Сам игрок не хочет форсировать переход.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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