Тен Хаг снял Роналду с игры после первого тайма матча «Манчестер Юнайтед»

Предсезонная подготовка «Манчестер Юнайтед» подходит к своему завершению. В воскресенье команда Эрика тен Хага проводит домашний товарищеский матч против «Райо Вальекано». Звёздный Криштиану Роналду, который только в начале прошлой недели прибыл в расположение «красных дьяволов», вышел в стартовом составе команды. Роналду провёл на поле тайм, после чего был снят с игры. Результативными действиями португалец не отметился.

Ранее Эрик тен Хаг говорил, что Криштиану Роналду находится в худших физических кондициях по сравнению с остальными футболистами команды. По словам голландского тренера, португальскому форварду нужно больше тренировок.