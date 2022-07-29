«Ньюкасл» готов сделать предложение по Фекиру

«Ньюкасл» готов заплатить 45 миллионов евро за полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау стремится усилить состав перед стартом сезона. Несмотря на широкие финансовые возможности, по-настоящему громкие трансферы в это летнее межсезонье «сороки» пока не осуществили, и звезда «Бетиса» может стать первым приобретением такого рода, сообщает Fichajes.

Кроме того, ранее была информация, что атакующий полузащитник «сорок» Аллан Сен-Максимен может покинуть команду.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 34 матча, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.