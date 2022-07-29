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Лапорта объяснил, как «Барселоне» удаётся переманивать игроков

29 Июля 2022 • 12:03 Комментировать (1)

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансферные успехи клуба в это межсезонье. Журналисты недоумевали, каким образом «Барселоне» удается получать согласие клубов и игроков, предлагая при этом меньше чем конкуренты.

«Севилья» хотела продать Кунде клубу, который сделал более выгодное предложение, но игрок решил перейти в «Барселону». Более того, он подстроил свои ожидания по зарплате к нашим возможностям . Если это вызывает беспокойство у наших конкурентов, значит мы на правильном пути», - заявил президент каталонского клуба на встрече с журналистами в Нью-Йорке.

Недавно «Барса» объявила о переходе Жюля Кунде из «Севильи». Это уже второй трансфер в это межсезонье, когда каталонский клуб переходит дорогу «Челси». Ранее в Каталонию прибыл вингер Рафинья, также отказавший стану «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жоан Лапорта Жюль Кунде
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