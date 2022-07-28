«Арсенал» рассматривает вариант с обменом Лено на Тилеманса

Лондонский «Арсенал» может обменять голкипера Бернда Лено на полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

В прошлом сезоне Лено уступил место в стартовом составе молодому Аарону Реймсдейлу. Недавно была информация, что вратарем интересуется новичок АПЛ «Фулхэм», однако трансфер пока не осуществлен.

Другим кандидатом на приобретение немецкого голкипера на днях стал «Лестер», чей основной страж ворот Каспер Шмейхель решил перейти в «Ниццу». «Арсенал» рассматривает вариант обмена Лено с доплатой на Тилеманса, сообщает The Express.

В прошедшем сезоне Тилеманс провел в АПЛ 32 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.