Кёртис Джонс: «Я способен быть выдающимся игроком»

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс заявил, что рассчитывает закончить следующий сезон с двузначными показателями.

«Я бы хотел забить 10 голов и сделать 10 голевых передач. Это не из-за желания конкуренции, а из-за здорового соперничества. Я уже не молодой игрок. В прошлом сезоне у меня были игры, в которых я показал, что способен быть выдающимся игроком», - сказал Джонс в интервью LFC TV.

В новом сезоне Джонсу придется побороться за место в основном составе, по крайней мере, с шестью центральными полузащитниками.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.