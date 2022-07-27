Эриксен: «Думаю, мне отлично подходит стиль тен Хага»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен думает, что ему отлично подходит игровой стиль наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который настоял на трансфере датчанина на «Олд Траффорд».

«Тен Хаг сыграл ключевую роль в моём переходе. Думаю, что я отлично подхожу под его игровой стиль», – сказал Эриксен на своём первом интервью в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед».

Эриксен присоединился к «красным дьяволам» на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона полузащитник провёл в «Брентфорде», где отметился одним голом и тремя ассистами в Английской премьер-лиге.