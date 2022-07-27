Каррагер – об Эриксене: «Он чем-то похож на Пирло»

Футбольный телеэксперт Джейми Каррагер сравнил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кристиана Эриксена с легендарным Андреа Пирло.

«Сейчас Эриксен играет глубже, чем в «Тоттенхэме», где он располагался под нападающими и старался сделать последний пас. Сейчас он стал больше похож на плеймейкера», - сказал Каррагер в интервью Sky Sports.

Каррагер сравнил эволюцию Эриксена с тем, что происходило с Андреа Пирло, указав, что тот тоже с возрастом стал смещаться глубже к середине поля.

«Это то, что он собирается дать «Манчестер Юнайтед». Точность передач», - заключил Каррагер.

Эриксен перешел в «МЮ» этим летом, после того как закончился его контракт с «Брентфордом».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.