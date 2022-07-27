С трансфером Дюмфриса в «Челси» могут возникнуть проблемы

Полузащитник «Интера» Дензел Дюмфрис может не согласиться покидать «Интер» перед чемпионатом мира.

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо считает, что Дюмфрис не станет рисковать своим игровым временем, учитывая, что в «Челси» на правом фланге обороны играет Рис Джеймс.

«Дюмфрис знает, что ему нужно играть регулярно, если он хочет стать ключевым игроком сборной Нидерландов», - отметил Романо.

Ранее «Челси» объявил о своем интересе к защитнику итальянского клуба, видимо, рассматривая его, как замену Сесару Аспиликуэте, если тот уйдет в «Барселону».

В прошедшем сезоне Дюмфрис провел в чемпионате Италии 33 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.