Инсайдер: «Бавария» нашла идеальную замену Левандовски, но есть проблема

Нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн является приоритетным вариантом мюнхенской «Баварии» на замену поляку Роберту Левандовски, перешедшему в каталонскую «Барселону». Об этом сообщил в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

«До меня дошла информация, что Нагельсманн и боссы «Баварии» считают Кейна идеальной заменой Левандовски. В Мюнхене уверены, что Гарри сможет стать новым Робертом для команды. Однако есть проблема – «Тоттенхэм». Лондонцы не хотят отпускать своего лидера. Клуб намерен подписать новый контракт с Кейном, чтобы обезопасить себя от нападок «Баварии», - сказал журналист.

Трудовое соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до лета 2024 года.