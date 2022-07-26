«Ливерпуль» видит в Тренте Александере-Арнольде будущего капитана

Тренерский штаб «Ливерпуля» считает, что защитник Трент Александер-Арнольд в будущем имеет все шансы стать капитаном команды.

Ранее игроки английского клуба проголосовали за футболиста, который по их мнению готов носить капитанскую повязку. Защитник оказался одним из первых в этом списке.

«Даже в 15 лет он обладал природным техническим талантом. У него были все качества, которые мне нравились: настрой на победу, страсть к совершенствованию, но иногда его эмоции брали над ним верх», - сообщил тренер «Ливерпуля» Пеп Лийндерс.

Тем не менее, тренерский штаб отметил, что с годами Александер-Арнольд смог развить в себе лидерские качества, и в будущем готов взять на себя еще большую ответственность.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 матча, забил 2 гола и отдал 12 результативных передач.