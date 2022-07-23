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Жоржиньо прокомментировал трансферы «Челси»

23 Июля 2022 • 14:51 Комментировать

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился впечатлениями от трансферов Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Напомним, что оба игрока в общей сложности обошлись «пенсионерам» в районе 90 миллионов евро.

«Конечно, мы взволнованы тем, чтобы сыграть вместе с новыми футболистами. Мы надеемся, что они помогут нам побеждать и достигать поставленных целей. В «Челси» всё именно так и устроено», – цитирует Жоржиньо официальный сайт «синих».

Напомним, что у самого Жоржиньо остался всего год по контракту с лондонским «Челси». Тем не менее, не исключено, что новое руководство клуба предложит итальянцу новое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Жоржиньо Калиду Кулибали
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