Жоржиньо прокомментировал трансферы «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился впечатлениями от трансферов Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Напомним, что оба игрока в общей сложности обошлись «пенсионерам» в районе 90 миллионов евро.

«Конечно, мы взволнованы тем, чтобы сыграть вместе с новыми футболистами. Мы надеемся, что они помогут нам побеждать и достигать поставленных целей. В «Челси» всё именно так и устроено», – цитирует Жоржиньо официальный сайт «синих».

Напомним, что у самого Жоржиньо остался всего год по контракту с лондонским «Челси». Тем не менее, не исключено, что новое руководство клуба предложит итальянцу новое соглашение.