Почему Зинченко крут, и зачем он «Арсеналу»

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе из «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, почему украинец действительно крут, и зачем «канониры» потратили на него 35 миллионов евро.

Универсальность

Микель Артета уже несколько раз комментировал трансфер Александра Зинченко – как до официального объявления, так и после. Всякий раз рулевой «Арсенала» упоминал универсальность украинского футболиста. Таки да. В «Манчестер Сити» Зинченко пришлось переквалифицироваться в левого защитника и, надо сказать, Хосеп Гвардиола высоко ценил футболиста. Но по умолчанию Зинченко всё же является игроком центра поля – «восьмёркой» или даже «десяткой». То есть вариантов у Микеля Артеты будет много. В современном футболе иметь такого футболиста – большой плюс.

Несколько лет назад сборная Украины играла с Португалией в отборе на Евро. После той игры один европейский спортивный канал сделал подборку удачных действий Зинченко в центральной части поля, намекая Гвардиоле, что он должен попробовать использовать игрока в полузащите. В той игре Зинченко был настоящим диспетчером своей команды, раздавая грамотные передачи в поддержание атаки. Тем не менее, за пять лет в «Манчестер Сити» Александр провёл в полузащите всего несколько игр. В «Арсенале» же Зинченко наверняка будут использовать главным образом в центре поля. Высока вероятность, что украинец будет играть левого полузащитника, если можно так выразиться, в системе 4-3-3. Впрочем, посмотрим.

«Лучшая позиция Зинченко? Атакующий полузащитник. Когда мы его привели, он был «десяткой», как Фил Фоден, креативным игроком. Но у нас не было левого защитника, и Алекс отлично адаптировался. Он смог это сделать, потому что он прекрасно по-футбольному образован», - говорил как-то Гвардиола.

Технические качества

В русскоязычном футбольном обществе бытует мнение, что Александр Зинченко как-то случайно попал в «Манчестер Сити». Ну, ребята… Сначала в «Манчестер Сити», теперь в «Арсенал» за 35 миллионов евро. Речь идёт о топовых клубах Англии, в селекционных отделах которых работают профессионалы, а не бабушкины эксперты из комментариев. Зинченко действительно является игроком высокого уровня. Он всегда сохраняет высокий уровень работоспособности и имеет выдающиеся технические качества. Серьёзно. Техническая оснащённость делает Зинченко крутым футболистом в своей ценовой категории. «Арсеналу» такие футболисты сейчас очень нужны, ведь у команды в прошлом сезоне имелись проблемы с контролем мяча и способностью владеть инициативой на поле.

Качества Зинченко при работе с мячом очень высоко ценили в «Манчестер Сити».

«Самые талантливые игроки команды при работе с мячом? Моя тройка лучших – Зинченко, Марез и Бернарду Силва. Де Брёйне, Фоден и Канселу тоже в порядке, но они не близки к этим троим», - рассказывал как-то игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер.

Зинченко не раз хвастался тем, что в «Манчестер Сити» его брали в самые сильные квадраты. Ещё с тех времён, когда там играл кудесник мяча Давид Сильва. Так что…

Адаптация не нужна

Ещё один немаловажный фактор заключается в том, что Александру Зинченко не потребуется много времени на адаптацию. Украинец уже работал с Микелем Артетой, когда последний входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы. У Зинченко и Артеты сложились хорошие рабочие отношения. Тренер прекрасно знает возможности футболиста, а футболист понимает ключевые требования тренера.

И, конечно, нельзя не отметить тот факт, что Александр Зинченко уже пять лет выступает в Англии. Он прекрасно знает английский футбол, прекрасно знает требования местной Премьер-лиги в плане темпа и интенсивности. Зинченко нужно разве что адаптироваться к новой команде и новому коллективу. Но это не будет проблемой, учитывая уровень коммуникабельности украинца.

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Менталитет

«Арсенал» - это клуб с именем, который в последние годы не радует своих болельщиков результатами. «Канониры» в последние сезоны даже не играли в Лиге чемпионов, не говоря уже о трофеях. Сейчас Микель Артета старается вернуть «Арсенал» в число топ-клубов в Англии и Европе. Для этого команде нужны футболисты с сильным менталитетом – с менталитетом победителя. У Александра Зинченко за пять лет в «Манчестер Сити» такой менталитет выработался естественным образом. За это время он завоевал с командой множество трофеев, в том числе четыре титула Премьер-лиги.

«Зинченко - тот парень, который справляется с давлением. В противном случае он не сыграл бы в финале Лиги чемпионов», - говорил Гвардиола.

Подготовил Александр Тихий.