Лингард объяснил, почему выбрал «Ноттингем Форест»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард прокомментировал свой трансфер в «Ноттингем Форест».

«Сын владельца клуба сыграл большую роль в этом трансфере. Во время переговоров я чувствовал, что во мне очень сильно заинтересованы, они хотели как можно быстрее подписать контракт. Мне понравился такой подход. Каждый игрок хочет видеть такое отношение со стороны владельца клуба», - передает слова футболиста пресс-служба «лесников».

Лингард присоединился к «Ниттенгем Форест» на правах свободного агента. Стороны заключили краткосрочный трудовой договор до конца сезона-2022/2023.