Мане объяснил, почему ушёл из «Ливерпуля»

Звездный новобранец мюнхенской «Баварии» Садио Мане высказался о своем трансфере из «Ливерпуля». Сенегалец сменил клубную прописку этим летом.

«Я решил уйти из «Ливерпуля» еще в прошлом году. Это был самый подходящий момент для этого шага. Я понимал, что мне нужен новый вызов. Я отыграл в Премьер-лиге восемь лет, шесть из который провел за мерсисайдцев. Мы выиграли практически все. Поэтому решил двигаться дальше.

Я принял лучшее решение в своей карьере. Меня все устраивает в «Баварии». Этот клуб ставит только самые высокие цели. Я хочу выиграть с мюнхенцами Лигу чемпионов и другие трофеи», - цитирует африканца BBC Sport.

Трансфер Мане обошелся «Баварии» примерно в 32 миллиона евро.