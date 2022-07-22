«Эвертон» может потерять ещё одного нападающего

«Ньюкасл» заинтересовался нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином.

«Сороки» в это межсезонье потратили уже больше 60 миллионов евро, но клуб до сих пор не смог решить вопрос с форвардом. С переходом в английский клуб связывали Уго Экитике, Армандо Броя, Александера Исаака, но ни один из этих трансферов не состоялся.

Теперь «Ньюкасл» переключил внимание на Калверта-Льюина, сообщает 90min. Тем не менее, пока неизвестно, захочет ли «Эвертон» отпускать нападающего после того, как ливерпульский клуб уже лишился Ришарлисона, который ушел в «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне Калверт-Льюин провел в АПЛ 17 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.