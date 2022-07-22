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«Эвертон» может потерять ещё одного нападающего

22 Июля 2022 • 22:33 Комментировать

«Ньюкасл» заинтересовался нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином.

«Сороки» в это межсезонье потратили уже больше 60 миллионов евро, но клуб до сих пор не смог решить вопрос с форвардом. С переходом в английский клуб связывали Уго Экитике, Армандо Броя, Александера Исаака, но ни один из этих трансферов не состоялся.

Теперь «Ньюкасл» переключил внимание на Калверта-Льюина, сообщает 90min. Тем не менее, пока неизвестно, захочет ли «Эвертон» отпускать нападающего после того, как ливерпульский клуб уже лишился Ришарлисона, который ушел в «Тоттенхэм».

В прошедшем сезоне Калверт-Льюин провел в АПЛ 17 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Доминик Калверт-Льюин Трансферы футбола - лето 2022
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