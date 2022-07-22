Лэмпард требует у «Эвертона» высококлассного полузащитника, у клуба пока только один вариант

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард просит руководство клуба подписать ему высококлассного полузащитника. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, у клуба пока только один вариант – Леандер Дендонкер из «Вулверхэмптона».

Отмечается, что «Эвертон» готов всерьёз заняться трансфером полузащитника в ближайшие дни. Сделку может упростить тот факт, что у Дендонкера остался всего год по контракту с «Вулверхэмптоном».

Напомним, что «Эвертону» ранее также был интересен молодой хавбек «Челси» Биллми Гилмор, который наверняка к новому сезону вновь уйдёт в аренду.