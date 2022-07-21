​Варан: «Споров о Роналду в команде не было»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своём одноклубнике Криштиану Роналду.

Как известно, звёздный португалец может сменить клуб из-за желания выступать в Лиге чемпионов.

«Споров о Роналду в команде не было», - высказался Варан о мнениях по поводу плохого влияния Криштиану в раздевалке и его неспособности прессинговать.

«Мы знаем уровень Криштиану. Мы понимаем, что о нём будут говорить всегда. Он – легенда, и он всегда помогает команде. Играть с ним рядом всегда очень здорово», - слова Варана приводятся на сайте BBC.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.