​Варан: «Споров о Роналду в команде не было»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о своём одноклубнике Криштиану Роналду.
Как известно, звёздный португалец может сменить клуб из-за желания выступать в Лиге чемпионов.
«Споров о Роналду в команде не было», - высказался Варан о мнениях по поводу плохого влияния Криштиану в раздевалке и его неспособности прессинговать.
«Мы знаем уровень Криштиану. Мы понимаем, что о нём будут говорить всегда. Он – легенда, и он всегда помогает команде. Играть с ним рядом всегда очень здорово», - слова Варана приводятся на сайте BBC.
Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.