«Фулхэм» не может договориться с Мбабу по вопросу личного контракта

Трансфер защитника «Вольфсбурга» Кевина Мбабу в «Фулхэм» столкнулся с проблемой – английский клуб не может прийти к согласию с футболистом по условиям личного контракта.

Англичане не согласны платить Мбабу 3 миллиона евро за сезон – именно столько получает сейчас игрок сборной Швейцарии в немецком клубе, сообщает Bild. Переход защитника откладывается до тех пор, пока не будет найдено решение по этому вопросу. Уточняется, что если сделка сорвется, Мбабу может перейти в другой клуб Бундеслиги.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Германии 24 матча, не отметившись результативными действиями.