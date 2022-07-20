«Тоттенхэм» предложил «Севилье» двух футболистов в обмен на Кунде

«Тоттенхэм» предложил Джованни Ло Чельсо и Серхио Регилона в обмен на защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте продолжает искать еще одного игрока в центр обороны, и Кунде является одним из кандидатов на эту позицию. Тем не менее, футболистом активно интересуются «Челси» и «Барселона», которые, согласно некоторым сообщениям, уже обговорили с Кунде условия личного контракта.

Как сообщает Fichajes, «Севилья» скорее предпочтет получить деньги, чем ввяжется в сделку с обменом.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.