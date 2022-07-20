Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» предложил «Севилье» двух футболистов в обмен на Кунде

20 Июля 2022 • 20:25 Комментировать

«Тоттенхэм» предложил Джованни Ло Чельсо и Серхио Регилона в обмен на защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Главный тренер «шпор» Антонио Конте продолжает искать еще одного игрока в центр обороны, и Кунде является одним из кандидатов на эту позицию. Тем не менее, футболистом активно интересуются «Челси» и «Барселона», которые, согласно некоторым сообщениям, уже обговорили с Кунде условия личного контракта.

Как сообщает Fichajes, «Севилья» скорее предпочтет получить деньги, чем ввяжется в сделку с обменом.

В прошедшем сезоне Кунде провел в Ла Лиге 32 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Джовани Ло Чельсо Серхио Регилон Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
20:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» обратит внимание на Салиба, если сорвётся переход Кунде
20:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» засомневалась в возможности купить Кунде
20:42 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Манчестер Сити» достиг устного соглашения с Кукурельей»
20:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала новый раунд переговоров с «Челси» по Аспиликуэте
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил «Севилье» двух футболистов в обмен на Кунде
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется защитником лиссабонского «Спортинга»
20:14 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» готовы платить Кунде в два раза больше, чем в «Барселоне» 1
19:46 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг отпустит 20-летнего форварда из «Манчестер Юнайтед» слухи
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему де Йонг не хочет в «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
18:01 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» 4
16:34 · Россия. Первая лига
Газизов: «Арсенал» будет обязан заплатить 300 тысяч евро «Уфе» за Зинченко
16:08 · Англия. Премьер-лига
​В Англии отметили большие траты «Арсенала» на рынке
15:59 · Англия. Премьер-лига
Терье интересен трём топ-клубам АПЛ, хавбек в прошлом сезоне забил 21 гол в чемпионате Франции
15:52 · Англия. Премьер-лига
Судьба Кунде должна решиться сегодня
15:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Брайтон» расходятся в 25 миллионах евро по цене Кукурельи
Все новости
Рекомендуем