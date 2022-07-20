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Кейта: «В следующем сезоне я хочу играть в каждом матче»

20 Июля 2022 • 11:55 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал о своих целях на следующий сезон. Также хавбек рассказал, что остался доволен количеством своего игрового времени в прошлой кампании.

«В прошлом сезоне я играл достаточно много. В будущем я хочу выступать в каждом матче. Нет ничего лучше, чем помогать своей команде и забивать голы, которые позволяют победить», – цитирует Кейта официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что действующий контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает через год. Тем не менее, мерсисайдский клуб работает над тем, чтобы продлить соглашение с африканским полузащитником.

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Ливерпуль Наби Кейта
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