Кейта: «В следующем сезоне я хочу играть в каждом матче»

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал о своих целях на следующий сезон. Также хавбек рассказал, что остался доволен количеством своего игрового времени в прошлой кампании.

«В прошлом сезоне я играл достаточно много. В будущем я хочу выступать в каждом матче. Нет ничего лучше, чем помогать своей команде и забивать голы, которые позволяют победить», – цитирует Кейта официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что действующий контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает через год. Тем не менее, мерсисайдский клуб работает над тем, чтобы продлить соглашение с африканским полузащитником.