Кайл Уокер – о Холанне: «Он выглядит мощным и нетерпеливым»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер рассказал журналистам о том, как в команде осваивается нападающий Эрлинг Холанн.

«Эрлинг действительно хорош. Он молод, и мы должны принять это во внимание. У него есть все возможности, чтобы стать наследником Серхио Агуэро и заменить Габриэля Жезуса», - сказал Уокер в интервью официальному сайту.

Уокер подчеркнул важность быстрой адаптации к условиям АПЛ.

«Ему нужно продолжит делать то, что он делал в Дортмунде, и при этом адаптироваться к Премьер-Лиге, что является сложной задачей», - добавил Уокер.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее межсезонье. В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 24 игры, забил 22 гола и отдал 7 результативных передач.