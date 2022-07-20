Родри – о том, что его не включили в символическую сборную сезона АПЛ: «Это меня удивило»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о своей реакции на то, что его не включили в символическую сборную прошлого сезона АПЛ по версии PFA.

«Честно говоря, я не придаю значения индивидуальным наградам. Но не попадание в символическую сборную меня всё же удивило, тем не менее, я принял это. Такие моменты случаются в футболе, я просто хочу продолжать выступать на тот же уровне, что и в прошлом сезоне», – цитирует Родри официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что Родри в прошлом сезоне был ключевым игроком «Манчестер Сити» в центре поля и помог команде завоевать очередной чемпионский титул Английской премьер-лиги.