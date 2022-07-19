«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле находится в сфере интересов двух представителей английской Премьер-лиги. По сообщениям Si, в борьбе за 26-летнего француза сойдутся лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» рассматривают кандидатуру Дембеле в качестве альтернативы португальцу Криштиану Роналду, контракт которого с клубом истекает летом следующего года.

Что касается «канониров», то они также заинтересованы в Муссе, несмотря на недавнее подписание бразильца Габриэля Жезуса.

Дембеле сыграл в минувшем сезоне чемпионата Франции 30 матчей. На его счету 21 забитый мяч (пять – с пенальти) и четыре голевые передачи.