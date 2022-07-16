Менди: Для меня нет разницы «Манчестер Сити» или «Кристал Пэлас»

Голкипер «Челси» Эдуар Менди прокомментировал переход нападающего Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити».

Менди сказал Liverpool Echo, что одинаково следит как за Холанном, так и за нападающим «Кристал Пэлас» Кристианом Бентеке. На поле для него нет разницы между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас». Нужно всегда быть полностью сконцентрированным, потому что любой нападающий может забить гол.

Напомним, 21-летний норвежский форвард Эрлинг Холанн перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» в текущее трансферное окно. Сумма сделки по нападающему составила 60 миллионов евро.